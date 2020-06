Anne, Friedrich, Felix und Alexander sind gern im Werbener Freibad, das sie aus dem Ort mit dem Rad schnell erreichen. Die Wassertemperatur beträgt 20 Grad. Die Einrichtung ist an den Wochentagen von 13 Uhr, an den Wochenenden von 11 Uhr geöffnet. Foto: Ingo Gutsche

„So kann es gern weitergehen.“ Mit dem Saisonstart ist der Werbener Schwimmmeister Klaus Gehrke mehr als zufrieden.

Werben l „Das war ein Auftakt nach Maß!“ Schwimmmeister Klaus Gehrke hat seit sieben Tagen das Werbener Freibad offen. Und das sommerliche Wetter lockte viele Werbener und Leute aus der Region in die von der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck betriebene Einrichtung. Zu Pfingsten war aber nicht nur der Badebereich gut gefüllt.

Wassertemperatur beträgt 20 Grad

Durch die Lockerungen in Corona-Zeiten und damit durch die Möglichkeit, dass Campingfreunde wieder auf Reisen gehen können, begrüßte das Werbener Freibad-Team auch recht viele Besitzer von Wohnmobilen auf dem Camping-Areal. „Sie kamen aus vielen Bundesländern angereist“, erzählt Klaus Gehrke, der seit über 30 Jahren das Sagen im Werbener Freibad hat. Er begann im Juni 1989 seine Tätigkeit in der am Rande des Elbstädtchens gelegenen beliebten Stätte.

Und so freuten sich auch die Campinggäste, die auf der benachbarten Wiese des Geländes ein Plätzchen für ein, zwei Tage einnahmen, auf eine kühle Erfrischung bei den sommerlichen Temperaturen an den Pfingstfeiertagen. Bei der Öffnung des Bades betrug die Wassertemperatur 18 Grad, mittlerweile stieg sie auf 20 Grad an. So tummelten sich beispielsweise am Pfingstmontag rund 100 Badefans auf der gepflegten Anlage, zu der auch ein Planschbecken zählt, das von den Jüngsten eingenommen wird. Auch an den Folgetagen war der Schwimmmeister mit der Besucheranzahl zufrieden. Er lobt auch die Gäste. Schließlich müssen sich diese an Vorschriften halten. Aufgrund des mit der Verbandsgemeinde abgestimmten Hygiene-Konzeptes dürfen maximal 266 Besucher, wohlgemerkt gleichzeitig, in das Bad. Jeder Besuchergruppe steht eine Liegefläche von 15 Quadratmetern zu. So ist das Konzept konzipiert. Mindestabstände müssen gewahrt werden. Und so achtet der „Chef“ der Anlage nicht nur auf das Becken, sondern natürlich auch auf den gesamten Außenbereich. „Die Gäste machen das ganz vorbildlich“, sagt Gehrke, der gegen das Verhalten kaum etwas einzuwenden hatte. Die Jüngeren wissen sowieso: Hören sie einen Pfiff, müssen sie sich schnellstens an die Anweisungen halten. Das Konzept spielt auch beim Eintritt oder auch beim Gang auf die Sanitäranlagen eine Rolle. Dann heißt es: Bitte einzeln eintreten.

Sehnsüchtig auf die Bad-Öffnung haben auch die Schüler Anne, Alexander, Friedrich und Felix gewartet. Die Werbener Jugendlichen waren an den ersten Tagen täglich im Wasser, genießen die Erfrischung. Und haben es natürlich nicht versäumt, bereits günstige Saisonkarten für das Bad zu erwerben. Übrigens genießen die Mitglieder der Jugendfeuerwehren freien Eintritt.

Wer als Badegast eine Stärkung benötigt, erhält diese in dem zum Bad gehörenden Bistro, in dem natürlich auch das Eis begehrt ist. Die Einrichtung ist in der Woche von 13 bis 20 Uhr geöffnet. An Sonnabenden und Sonntagen steht die Pforte des Werbener Freibades von 11 bis 20 Uhr offen. In den Sommerferien (ab 16. Juli) schließt der Schwimmmeister bereits um 10 Uhr auf.