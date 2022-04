2021 war für die Verbandsgemeinde Seehausen ein intensives Jahr

Seehausen - Am prägendsten waren und sind für den Seehäuser Verbandsgemeindebürgermeister Rüdiger Kloth (Freie Wähler) wohl alle Maßnahmen, die für eine Eindämmung der Corona-Pandemie sorgen sollen und hoffentlich nicht in noch einen Lockdown führen. Mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen versuchte die Gemeinde auch 2021, ihren Teil in allen öffentlichen Einrichtungen wie Verwaltung, Kitas, Grundschulen, Horten, Feuerwehren und sonst dergleichen zu leisten.