In Seehausen (Altmark) wird es heimelig. Die Stadt hat für den Bratapfelmarkt am Sonnabend ein Paket aus Kulinarischem, Kultur und Feuerschale geschnürt.

Seehausen. - Die Hansestadt Seehausen lädt für Sonnabend, 6. Dezember, am Nikolaustag, zum Bratapfelmarkt ein. Die traditionelle Veranstaltung auf dem Post- und Klosterschulplatz wird um 11 Uhr mit einem Programm der Kita Lindenpark eröffnet.

Ab 11.30 Uhr haben die Tanzkinder der Sportgemeinschaft Seehausen einen Auftritt. Ab 12 Uhr singt der Kinderchor der Grundschule und um 13.30 Uhr betritt Ingo Hoffmann alias „Hoffi“ aus Neukirchen die musikalische Bühne. Um 15 Uhr soll der Weihnachtsmann kommen, um 16 Uhr erfolgt die Verlosung der diesjährigen Seehäuser Stempelaktion der Einzelhändler. Für 17.30 Uhr ist ein Konzert der Band „Dein Puls“ angekündigt, für 18.30 Uhr eine Feuershow und ab 19 Uhr nochmals ein Ausklang mit Musik der Gruppe „Dein Puls“.

Wie die Touristinfo Seehausen mitteilt, können die Besucher zwischen 34 Ständen umherstöbern. „Auf dem Klosterschulplatz wird am Nachmittag wieder die Feuerschale angeheizt.“ Ein Teil der Einzelhändler hat anlässlich des Marktes bis 17 Uhr geöffnet.