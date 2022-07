37 Kilogramm Anglerglück: Wahrenberger trotzen den Mücken mit erfolgreichem Saisonende

Wahrenberg - Der Anglerclub Wahrenberg schaut zufrieden auf sein Abangeln (Hegefischen) am Sonntag zurück. Um 6.30 Uhr trafen sich 16 Sportsfreunde, „auch waren gefühlt alle Mücken aufgestanden, um uns zu begrüßen“, sagt der Vereinsvorsitzende Wilfried Schmidt. „Aber wir Angler sind härter und ließen uns von den Stichen nicht vertreiben.“ So ging es gemeinsam an die Elbe, wo das Anglerglück nicht lange auf sich warten ließ: Plötzen, Barsche, Brassen, Karpfen – oder auch Wollhandkrabben – gingen den Anglern an den Haken. Insgesamt zogen die Vereinsmitglieder 37 Kilogramm Fisch an Land. „Zum Glück haben die Mückenangriffe später nachgelassen.“