6,50 Meter - Altmärker werfen ihre Weihnachtsbäume durch die Gegend

Erst Grünkohl mit Knacker, dann Baumweitwurf. Oder umgekehrt - beim Weihnachtsbaumverbrennen in Walsleben darf jeder, wie er möchte.

Spezielle Technik beim Weihnachtsbaumweitwurf in Walsleben: Der Petersmarker Robert Vorlop schaffte 5,80 Meter.

Walsleben - Drei Jahre ist es her, dass in Walsleben das letzte Mal Tannen durch die Lüfte flogen. Zum Weihnachtsbaumverbrennen im Ort gehört bei der Interessengemeinschaft der Weitwurf dazu. Am Sonnabend war nach Corona-Zwangspause alles wieder beim Alten. Fast.