679 Senioren für Groß-Impftag in Osterburg angemeldet

Osterburg. Am Mittwoch Seehausen, am Donnerstag Osterburg. Für den großen Impftag an der Biese haben sich 679 Senioren angemeldet, teilt Stadtsprecherin Doreen Weingart mit. Der Landkreis Stendal, in dessen Händen die Organisation der dezentralen Impftage liegt, habe die Halle am Mittwoch abgenommen. Mehr als 20 städtische Mitarbeiter werden mithelfen.

Wer einen Impftermin hat, möge bitte daran denken, Folgendes mitzubringen: Personalausweis, Impfpass, Krankenversicherungskarte, Aufklärungsbogen, Einwilligungserklärung, Anamnese, Stift und einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz. Der gesamte Impfvorgang soll pro Person etwa eine Stunde dauern.

Nach Osterburg werden die Havelberger geimpft

Die Senioren erhalten heute die erste von zwei Impfungen, der Termin für die zweite ist der 20. Mai. Die Groß-Impftage waren zunächst nur für Über-80-Jährige vorgesehen. Da von diesen aber bereits mehr Senioren geimpft waren als erwartet, wurde die Altersgrenze in zwei Schritten bis zu den 76-Jährigen reduziert. Nach Osterburg kommen am Freitag die Senioren in Havelberg zum Zuge. Am 20. Mai ist dann Groß-Impftag in der Goldbecker Sporthalle und an den drei Folgetagen in der Mehrzweckhalle in der Stendaler Schillerstraße. Das Corona-Impfzentrum in Stendal ist weiterhin geöffnet und auch die Ärzte dürfen jetzt in ihren Praxen mitimpfen. Limitierend ist der zur Verfügung stehende Impfstoff.