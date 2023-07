Das Wochenende war heiß und bescherte dem Seehäuser Waldbad an die 1000 Besucher. Da immer ein Kommen und Gehen herrscht und Platz reichlich vorhanden ist, macht die Naherholungsstätte aber auch da keinen besonders vollen Eindruck.

Obwohl das Waldbad Seehausen am bislang heißesten Wochenende des Sommers gut besucht war, herrschte auf dem weitläufigen Areal zwischen Aland und Schillerhain kein Platzmangel. Es gilt das Motto des Fördervereinsvorsitzenden Walter Fiedler: „Da findet jeder noch ein Plätzchen.“

Seehausen - Sonnabend und Sonntag registrierten die Wetterfrösche auch für die Altmark das bislang heißeste Wochenende dieses Sommers. Die Seehäuser und die Bewohner des Umlandes genießen seit mittlerweile 85 Jahren das Privileg eines idyllischen Freibades. Am Wochenende herrschte wieder Hochbetrieb in der Naherholungsstätte am Schillerhain.

Allein am Sonnabend zählten Schwimmmeister Nils Köcke und sein Kollege Tobias Peuker rund 420 Gäste, die vor allem Abkühlung im Nass des großen Beckens suchten, das bereits zu Öffnungsbeginn 10 Uhr 23 Grad kalt beziehungsweise warm war. Am Sonntag sah es nicht viel schlechter aus, zumal da die Quecksilbersäule sogar selbst im Schatten in die Nähe der 35-Grad-Marke kletterte.

Moderat angehobene Eintrittspreise für das Freibad werden akzeptiert

Auch das moderate Anheben der Eintrittspreise durch die Stadt als Träger der Einrichtung vor ein paar Wochen schreckt offenbar nicht ab. Zumal nach wie vor gilt, dass Dauerkartenbesitzer den preiswertesten Zugang zum Waldbad haben.

Das Schöne an der weiträumigen Anlage, dem Planschbereich und dem großen 50-Meter-Becken ist, dass die gastronomisch betreute Einrichtung auch bei hoher Besucherfrequenz so schnell keinen vollen Eindruck macht, weil sich die Gäste auf einer großen Fläche verteilen. „Da findet jeder noch ein Plätzchen“, ist das Motto vom Fördervereinsvorsitzenden Walter Fiedler. Am Sonntag konnten die Badbetreiber den 7000. Gast der laufenden Saison registrieren. Nach sechs von 14 Wochen Badebetrieb ist das noch vor der Halbzeit durchaus ein achtbares Ergebnis. Ob es für die Rekordjahre 2018 und 2022 mit jeweils über 23 000 Besuchern reicht, wird sich bis zum 3. September zeigen.

„Arschbomben“-Vergleich im Seehäuser Waldbad in den Sommerferien

Der Sommerferienbeginn in Sachsen-Anhalt dürfte dem Besucherstrom noch etwas Eigendynamik verleihen.

Nach dem Waldbadfest planen die Badbetreiber für das letzte Juli-Wochenende einen „Arschbomben“-Wettbewerb. Eine Jury ist gefunden. Derzeit werden ein paar Preise für die erfolgreichsten Teilnehmer organisiert. Eine detailliertere Ankündigung soll folgen.