Medizin 80-Jähriger praktiziert seit 50 Jahren als Landarzt in der Altmark

Was ist denn da die größere Nachricht? Dass Medizinalrat Klaus Pick seit 50 Jahren in derselben Praxis in Iden arbeitet, dass er 80 Jahre alt ist oder dass er sich ab April nur halb zurückzieht? Vielleicht, dass er am liebsten gar kein Aufheben um all dies machen will.