Stundenlang gesperrt: A14-Gegner demonstrieren bei Wittenberge gegen Autobahnbau

Die Elbebrücke im Norden Sachsen-Anhalts war am 2. April wegen einer Demonstration mehrere Stunden gesperrt.

Wittenberge/Geestgottberg - Die Polizei sperrt gegen 15.30 Uhr die Elbbrücke der B 189 in Wittenberge am Sonnabend, 2.April. Grund ist eine Demonstration gegen den laufenden Bau der A 14. Das Bündnis Verkehrswende in der Altmark und Prignitz hatte zu der Aktion aufgerufen.