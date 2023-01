Ab Montag wird der Kreisel an der Zollbrücke bei Seehausen gebaut

Montag beginnen die Bauarbeiten für den Kreisverkehr an der Seehäuser Zollbrücke. Anlieger können dann noch passieren. Der Durchgangsverkehr von der L 2 wird von Anfang an über die B 189 und die K 1012 umgeleitet. Das soll voraussichtlich bis Juli so bleiben.

Foto: Ralf Franke