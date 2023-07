Seehausen - Nach dem letzten Schultag, dem Prüfungsstress und der obligatorischen Zeugnisübergabe fehlte als krönender Abschluss für die frisch gebackenen Absolventen des Osterburger Markgraf-Albrecht-Gymnasiums nur noch der Abiball.

Ausgiebig wurde dieser am Sonnabend in der Wischelandhalle begangen. Doch bevor das Tanzbein geschwungen wurde, standen Programmpunkte wie ein spaßiges Schülerranking, das Überreichen der Jahrgangsbücher und das gemeinsame Essen mit Verwandtschaft auf dem Plan. Ein Highlight dürfte an diesem festlichen Abend die Darbietung des Männerballetts gewesen sein. Die Hebefigur zum Soundtrack von „Dirty Dancing“ durfte bei der amüsanten Choreographie nicht fehlen.

Abiball des Gymnasiums Osterburg in der Wischelandhalle Seehausen: Einer der Höhepunkte war das Männerballett mit Hebefigur. Eine Zugabe der Darbietung folgte auf dem Fuße. Foto: Stephan Metzker

Nach den Eröffnungstänzen, bei denen auch die Eltern mit ihren erwachsen gewordenen Kindern über das Parkett sausten, wurde die Tanzfläche am späteren Abend für alle Gäste frei gegeben. DJ Micha sorgte für Stimmung mit den angesagtesten Partyhits bis tief in die Nacht hinein. Bis dahin führten die beiden Osterburgerinnen Mette-Marje Engel (17) und Frances Moldenhauer (17) aus der elften Klasse gut gelaunt durch das festliche Programm. „Nächstes Jahr sind wir dann dran. Heute konnten wir schon Einblicke bekommen, was uns dann so erwartet. Auch vom organisatorischen Ablauf her“, sagte Frances Moldenhauer. „Und wir konnten natürlich auch wegweisende Inspirationen für unsere persönliche Zukunft mitnehmen“, ergänzte Mette-Marje Engel.

Für viele Absolventen geht es erstmal hinaus in die weite Welt. Auch Angelina Freitag (18) aus Rossau möchte über den Tellerrand schauen und plant, vorerst nach Rostock zu gehen. „Sie möchte Lehrerin werden. Vermutlich ist das Ausland auf dem Weg dorthin auch noch eine weitere Station dazu“, erzählte ihr Vater Ricardo Freitag: „Sie möchte dann aber wieder zurück in die Heimat kommen und hier arbeiten.“ Für die Absolventen rückten die verschiedenen Zukunftsgedanken beim Abiball ausnahmsweise in den Hintergrund und man genoss ausgiebig noch ein letztes Mal das Zusammensein unter nun ehemaligen Klassenkameraden. In vielleicht zehn Jahren können die Absolventen schon über das erste Klassentreffen nachdenken.