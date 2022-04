Agri-Photovoltaik: Doppelnutzung als Chance für Landwirt in Schwarzholz

Arneburg/Schwarzholz - „So eine Anlage gibt es noch nicht“, wollte Landwirt Peter Schuchmann den Arneburg-Goldbecker Verbandsgemeinderat auf die Bedeutung aufmerksam machen. Eine Agrar-Photovoltaikanlage, die in der Region einmalig wäre, soll auf den Flächen des Landwirtschaftsbetriebes in Schwarzholz entstehen. Eine Anlage, die aus Solar-Modulen besteht und dennoch eine landwirtschaftliche Erzeugung von Feldfrüchten oder Grünlandnutzung ermöglicht. Die Kommunalpolitiker diskutierten in der Arneburger Stadthalle kontrovers, stimmten letztendlich dafür, dass die Planungen in den Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde übernommen werden. Dies ist Vorausssetzung für die Genehmigung. Das in Stendal ansässige Planungsbüro für diese Anlage kann somit den nächsten Schritt einleiten.