Zehn Monate in Osterburg Alica (5) aus der Ukraine kann wieder lachen

Sie wollten nur erstmal in Sicherheit, weg von den Bomben. Nun wohnt die ukrainische Familie um die Zwillinge Julija und Darja (33) schon zehn Monate in Osterburg. Während sich hier langsam so etwas wie Alltag einstellt, tobt der Krieg an der Front weiter. Auch Darjas Mann kämpft bald mit.