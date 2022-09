Alte Konservenfabrik in Seehausen ist endgültig Geschichte

Dort, wo einst das Herzstück der Seehäuser Konservenfabrik am Umfluter stand, wurde für das DRK eine Tagespflege mit Sozialstation errichtet. In direkter Nachbarschaft entstanden in Reihenhausbauweise drei beziehungsweise vier Wohnungen. Jetzt wird die innerstädtische Lücke zum alten Markt an der Mühlenstraße geschlossen.

Foto: Ralf Franke