Alte Schule in Werben wird weiter aufpoliert

Jochen Hufschmidt (rechts), Vorsitzender des Arbeitskreises Werbener Altstadt (AWA), zeigt Marcus Böhm die Räume der Alten Schule in Werben. . Böhm (Stiftung Zukunft Altmark) übrgab eine Spende in Höhe von 3000 Euro.

Werben - Es geht weiter! Der vorerst letzte Sanierungsabschnitt an der Alten Schule wird am 20. November eingeläutet. Die Mitglieder des Arbeitskreises Werbener Altstadt (AWA), die seit vielen Jahren das historische Haus an der St. Johannis-Kirche „aufpolieren“, treffen sich zum Arbeitseinsatz. Vier Fenster sollen herausgenommen werden, der Tischler ist in Wartestellung. Anschließend folgen weitere Arbeiten, unter anderem an der Fassade und auf dem Dach.