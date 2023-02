Kunstlotterie Altmärker gewinnt mit einem Los Auftritt einer Berliner Tänzerin

Der Landhof Wöllner in Lindenberg hat über die Kunstlotterie Kalbe einen Auftritt der Pianistin und Tänzerin Annalisa Derossi gewonnen. Es ist in 2023 einer der wenigen in der Ostaltmark – und das liegt auch ein bisschen an den Ostaltmärkern.