Osterburg/Krumke. - Für Ferdinand Grams aus Krumke (Kreis Stendal) war 2023 ein voller Erfolg: Der 19-Jährige ist Deutscher Jugendmeister im Vierspänner und hat große Pläne.

Den Grundstein dafür legte seine Mutter Konny Grams. „Die Geister, die ich rief ...“, bemerkt der Sohn lachend. Als Konny Grams nämlich das Fahrabzeichen bei Jürgen Böhm in Meßdorf ablegte, dauerte es nicht lange, bis der Zweijährige bei ihr in der Kutsche mitfahren durfte. Die Begeisterung steckte schnell an. Als Dreirad gab es ein Sulky. Der Rest ist Geschichte.

Doch der Reihe nach: Im Alter von fünf Jahren nahm Ferdi erstmals am Sulkylehrgang von Hartmut Muhl in Krumke teil. Und mit sechs Jahren bekam er die Shetlandponys Jolly und Sarina von Ute Romahn. Fortan sah man Mutter und Sohn regelmäßig im Gelände: Mutter Trab, Ferdi Schritt.

Die ersten Fahrwettbewerbe ließen nicht lange auf sich warten: E-Turnier in Wahlitz, dann Barleben und Bismark. Zwischendurch übte er sich für Showprogramme im Holzrücken. 2014 schaffte der Pferdenarr mit zehn Jahren sein erstes Fahrabzeichen bei Jürgen Böhm und konnte damit an A-Wettbewerben teilnehmen. Seine Sporen verdiente er sich weiter durch Sulkylehrgänge. Während seinem älteren Bruder Julius das Drumherum zu viel wurde, fand Ferdi immer mehr Gefallen am Fahrsport. Eine robuste Marathonkutsche war zu Weihnachten 2015 das beste Geschenk, neben den Ponys Fritz, Indi und Floris. Damit konnte er nach den Einzeldisziplinen Kegel und Dressur die letzte Stufe, das Marathonfahren, noch besser trainieren. Sich mit niedrigem Schwerpunkt in die Kurve zu legen, um beim Hindernisfahren nach Zeit mit Schmackes loszupreschen, macht schließlich den meisten Spaß. So viel Eifer blieb nicht unentdeckt.

Anruf vom Bundestrainer

2016 – Ferdi war gerade 12 Jahre alt – berief ihn Siegfried Töpfer, Landestrainer der Jugend, in den Nachwuchskader. Den heißen Tipp bekam er von Hartmut Muhl. Trainingswochenenden und Ratschläge von Experten bereiteten auf die Teilnahme an den Deutschen Jugendmeisterschaften vor. „Zusätzlich Training auf dem Fahrplatz, im Wald, im Winter in der Halle. Da habe ich in Krumke wirklich die besten Bedingungen“, schwärmt der junge Altmärker.

Schon fuhr Ferdinand Grams erste Erfolge ein: 2016 Kreismeister im Zweispänner Junioren, 2017 und 2018 Teilnahme an den Deutschen Jugendtitelkämpfen (U 16), das Fahrabzeichen für Klasse M. „Und 2019 ging es richtig ab“, erinnert sich der 19-Jährige. Seine Schleifen muss er sichten, um die Siege zusammenzählen zu können: Mitteldeutsches Vierspänner-Championat, Deutsche Jugendmeisterschaft Zweispänner Ponys U 16; Landesmeister im Vierspänner, Kreismeister im Zwei- und Vierspänner Ponys.

2020 kam Corona. Der junge Fahrer nutzte die Pause fürs Training mit seinen neuen Welsh A-Ponys. Nach bestandener Qualifikation für die Deutschen Jugendmeisterschaften erleichtertes Aufatmen, der Rückkehr an die Spitze stand nichts mehr im Wege. Mit seinem Auftritt sicherte sich Ferdinand Grams den 2. Platz bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Bösdorf und wurde Deutscher Vizemeister hinter Michael Kolata. Und das, wobei erstmalig ein Jugendmeister im Vierspänner Ponys U 25 ausgeschrieben worden war.

Als das Fahrtalent im Herbst 2022 beim Sichtungstraining in Warendorf mitfuhr, rief ihn Bundestrainer Karl-Heinz Geiger persönlich an, um ihn zu den zwei Auserwählten zu ernennen, die er unter seine Fittiche nehmen wollte. Während Ferdi mit neuem Gespann trainierte, erstellte Geiger einen internationalen Turnierplan. Reisen nach Polen, in die Niederlande und die gesamte Bundesrepublik folgten. Dabei konnte der Krumker die Qualifikation für die höchste 3-Sterne-Klasse einfahren und kam sogar mit Fahrgrößen wie Boyd Exell ins Gespräch. Am 27. Juli 2023 erlebte er seinen größten Triumph: Nach erfolgreicher Dressur und Geländeprüfung lieferte er sich in Meißenheim/Straßburg mit seinem Freund und Konkurrent Michael Kolata ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Kegelfahren und wurde Deutscher Jugendmeister im Vierspänner. Außerdem errang er mit Sascha Zimmermann aus Osterburg und Michael Kolata aus Schönebeck im Mannschaftswettbewerb Bronze für das Team Sachsen-Anhalt.

Mit Lkw-Sattelzug on Tour

„Fahrsport ist eine Lebenseinstellung und kein Hobby“, sagt der 19-Jährige. Training, Putzen, Material in Schuss halten, Koppeln bauen, zu Meisterschaften fahren – dafür braucht man Zeit. Sein Bauingenieur-Studium in Magdeburg nach dem Abi hängte er schnell an den Nagel. Ferdinand Grams ist der praktische Typ, der lieber zwischen den Meisterschaften jobbte und Trecker fuhr. „Ich habe jetzt so ein Glück mit meinem Ausbildungsplatz bei Gademeier in Krumke. So kann ich Arbeit und Fahrsport verbinden“, sagt der angehende Anlagenmechaniker. „Ich freue mich schon darauf, dass im März die Saison wieder losgeht.“

Kurze Pause zu Hause: Am liebsten ist Ferdinand Grams aus Krumke draußen mit der Kutsche unterwegs. Foto: Astrid Mathishis

Unterstützung bekommt der Altmärker nach wie vor von Papa Mathias Fritze und Mama Konny Grams. Den 19 Meter langen Lkw mit Ponys, Kutsche und Geschirren muss ja einer von A nach B bringen, teilweise 800 Kilometer. Von ihm aus kann es noch weiter gehen. „Mein Ziel ist es, bei der Weltmeisterschaft mitzufahren.“ Den Platz im Bundesperspektivkader hat er schon mal sicher.