Die Ehrennadel und Urkunde an Helga Beckmann aus Meseberg im Kreis Stendal überreicht Sachsen-Anhalts Landesverwaltungsamtspräsident Thomas Pleye im Osterburger Rathaus.

Osterburg/Halle - Sie ist eine von 30 Millionen, ohne deren freiwilliges Engagement „unsere Gesellschaft erfrieren würde“, sagte Thomas Pleye (CDU). Der Präsident des Landesverwaltungsamtes war extra aus Halle in den Norden von Sachsen-Anhalt nach Osterburg ins Rathaus gekommen, um eine Frau zu ehren, die zu den 30 Millionen Ehrenamtlichen in Deutschland gehört. Und weil die Verdienste für die Allgemeinheit von Helga Beckmann aus Meseberg im Kreis Stendal so umfangreich und ehrenwert seien, „sollten wir nicht nur darüber sprechen, sondern diese auch würdigen“, betonte Pleye.