In einem modernen und frischen Design präsentiert sich seit wenigen Tagen die Internetseite der Stadt Arneburg. Die dort verwendeten Farben sollen sich auch im touristischen Leitbild der Stadt widerspiegeln.

Arneburg - Arneburg lockt Touristen an. Die Stadt an der Elbe liegt bei vielen Radfahrtouristen auf deren Route zum Ziel. Aber nicht nur auf dem Elberadweg und demzufolge mit dem Drahtesel würden die Besucher anreisen. Mittlerweile gelangen sie auch immer öfter mit dem Wohnmobil in die Stadt. Allerdings ist der ausgewiesene Stellplatz nahe dem Fluss angesichts des aktuellen Hochwassers gesperrt – diese Information erhalten Interessenten auf der Internetseite der Stadt Arneburg. Diese erhielt kürzlich ein neues und modernes Outfit.