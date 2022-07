Singender Chef-Chirurg Am Anfang war das Mikrofon, dann das Skalpell

Am 2. September hat der singende Chef-Chirurg des Seehäuser Diakonie-Krankenhauses seinen vierten großen Auftritt in der Hamburger Laeiszhalle. Davor rockt Dr. Michael Stachow als Mick-Jagger-Double mit seinen Bandkollegen am kommenden Sonnabend allerdings erst einmal Barsberge.