Am Ende geht es nicht nur für die Altmärker um viel Geld

Mit dem Rückzug aus der Lokalen Aktions-Gruppe „Mittlere Altmark“ ziehen immer mehr Kommunen und WiSo-Partner die Konsequenz aus der fremdgesteuerten Gründungsversammlung vom 22. Juni in Bismark. Zustimmung kommt auch vom begleitenden Planungsbüro und aus Nachbarregionen. Am Ende geht es um viel Geld.

In der Verbandsgemeinde Seehausen wird (wie in andern Kommunen) gern auch mal moniert, dass in der zu Ende gehenden Leader-Förderperiode mehr EU-Gelder hätten fließen können. Aber viele Vorhaben sind auch gut vorangekommen. Die Nikolauskirche Beuster gehört sicher zu den Gewinnern des Prozesses. Für die Jahre bis 2027 droht der Region jetzt der Totalverlust bei Projektzuschüssen.

Seehausen - In der Altmark haben sich zwei Lokale Aktionsgruppen (LAG) gegründet, mit demselben Ziel. Jeder will die Führungsrolle in der neuen Leader-Förderperiode (2023-2027) übernehmen. So etwas ist in Sachsen-Anhalt einmalig, nach derzeitigem Stand.