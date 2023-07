Mit vernünftiger Kleidung kann man im Regen einfach draußen bleiben. Das ist eine der vielen Erfahrungen, die die 34 Teilnehmer des Kinder- und Jugendanglercamps in Neukirchen machten. Für die Nachwuchsarbeit „enorm wichtig“, heißt es vom Landesanglerverband.

Angeln mit Tomatensoße - Jugendcamp in Altmark für Nachwuchsarbeit enorm wichtig

Angleridylle am Schwarzen Wehl in Neukirchen (Altmark): Die Betreuer des Kinder- und Jugendanglercamps halfen den Kindern, hier und dort verhedderten sich die Montagen. Einiges Anglerglück gab es freilich auch.

Neukirchen - Kurz vor der Verabschiedung am Sonntag schoss eines der Kinder einen Ball in einen Baum. Wie sollte man den da bloß wieder runterbekommen? Es ging reihum, jeder hatte einen Wurf mit halb gefüllter Plastikflasche. Welch’ Staunen, wenn jemand nur knapp vorbeiwarf. Welch Gackern, wenn selbst die Erwachsenen sich völlig verschätzten. Nach rund zehn Minuten war der Fall gelöst. Das war ja was!