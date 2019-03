Nicht nur Fördervereinsmitglieder waren der Einladung zum Arbeitseinsatz im Waldbad Seehausen gefolgt.

Seehausen l Im Waldbad Seehausen brummte das vorsaisonale Geschäft am Sonnabendvormittag im doppelten Sinn des Wortes. Zum einen waren gut 20 Männer der Einladung des Fördervereinsvorsitzenden Walter Fiedler zum Arbeitseinsatz am Schwimmbecken gefolgt. Zum anderen brummte der Kleinbagger von Bauunternehmer Matthias Goltz, der die Ehrenamtlichen bei ihrem Einsatz einmal mehr mit seiner Arbeitskraft und den logistischen Möglichkeiten der Firma unterstützte.

Der Arbeitseinsatz war notwendig geworden, um die Leitungen der Umwälzanlage dort freizulegen, wo sie am reparaturbedürftigsten und wo die meisten Wasserverluste zu verzeichnen sind. Seit der Befahrungen eines Teil des Leitungssystems und ersten Probeschachtungen ist klar, dass das vor allem den Teil der Leitungen betrifft, wo das aufbereitetete Wasser auf der Süd- und Ostseite wieder in das 50 Meter lange Becken eingespeist wird (wir berichteten).

Mit vereinter Kraft wurden die verzinkten Stahlrohre sowie die Schächte samt den überdimensionierten Sperrschiebern freigelegt, wobei die Feierabendbrigade eine Starkstromleitungen beachten musste, die das System kreuzt, allerdings nicht mit einer Folie markiert und auch nicht in verfügbaren Plänen des Objektes zu finden war.

Bilder Ehrenamtliche Unterstützung hieß nicht, dass die Helfer darben mussten. Die Badförderer sorgten für das leibliche Wohl. Foto: Ralf Franke



Bei der Fugenberäumung im Nichtschwimmerbecken ist die „Rentnerbrigade“ ein gutes Stück vorangekommen. Foto: Ralf Franke



Beratschlagung

Wie es weiter geht, wird in den kommenden Tagen mit örtlichen Fachfirmen beratschlagt. Um die Kosten, die der Förderverein übernehmen will, niedrig zu halten und vorbehaltlich einer möglichen Förderung der Beckensanierung nicht zweimal zu investieren, sollen die zentrale Versorgungstrasse nicht angefasst und die Rohrenden zum Durchstecken etwas dünnerer Leitungen in der Erde bleiben.

Parallel dazu geht auch die Abdichtung des Beckens weiter. Im Nichtschwimmerbereich, wo die Fugen am marodesten waren, hat die „Rentnerbrigade“ des Vereins schon ganze Arbeit geleistet und bröckelnden Beton beseitigt. Die Fugen werden demnächst saubergestrahlt und mit Beton sowie Kunstharz verschlossen beziehungsweise abgedichtet. Im Schwimmerbereich wird in den kommenden Tagen „nur“ der Aufwand betrieben, der vor jedem Saisonstart üblich ist.

Letzterer ist übrigens zum Sonnabend, 1. Juni, geplant. Und weil das Datum auf den internationalen Kindertag fällt, soll dem Nachwuchs freier Eintritt gewährt werden. Am Abend zuvor laden die Badförderer wieder zu einer Feilichtkinovorstellung ein. Welcher Streifen zu sehen sein wird, steht indes noch nicht fest.