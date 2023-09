Die Bürger der Gemeinde Aland wählen in gut zwei Wochen ihren neuen Bürgermeister. Zu den Kandidaten gehört Michael Knopf aus Vielbaum. Der 32-Jährige ist vom Typ „Arbeitshose an und los“. Und es juckt ihn so gar nicht, dass er noch keine kommunalpolitische Erfahrung hat.

„Arbeitshose an und los“: Zimmermann Michael Knopf aus der Altmark will Bürgermeister werden

Vielbaum - In Vielbaum aufgewachsen und nach vier Auswärtsjahren in der Schweiz und in der Lutherstadt Wittenberg wieder in Vielbaum gestrandet. Das mit dem eigenen Haus kam ganz zufällig.