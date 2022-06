Arbeitskreis Werben hat einen neuen Chef: Jochen Großmann macht's

Werben - Jochen Großmann folgt auf Jochen Hufschmidt: Großmann ist neuer Vorsitzender des Arbeitskreises Werbener Altstadt (AWA). Der 62-Jährige, der sich seit sieben Jahren im Elbstädtchen wohl fühlt, freut sich auf seine neue Aufgabe. Er löst Jochen Hufschmidt ab, der vier Jahre an der Spitze des Arbeitskreises stand. Die Wahl fand während der Jahreshauptversammlung am 18. März im „Deutschen Haus“ in Werben statt. Zum Vorstand zählen neben Großmann, Gerd Flechner, Werner Eifrig, Elisabeth Gellerich und Lars Krämer.