Andere Einzugsbereiche und ein Schulverbund: So möchte der VG-Rat Arneburg-Goldbeck die kinderarme Idener Schule retten.

Goldbeck/Iden l Ab dem Schuljahr 2023/24 sollen die Grundschulen in Goldbeck als Hauptstandort und Iden als Nebenstandort einen Schulverbund bilden. Der Arneburg-Goldbecker Verbandsgemeinderat fasste diesen Beschluss, um den Erhalt des Grundschul-Trios und speziell der Idener Einrichtung auch auf längere Sicht sicherzustellen. Mit diesem Verbund wird es neue Einzugsbereiche geben.



Schul- und Sozialausschuss-Vorsitzende Gabriele Andert schilderte während der Diskussion bei der Sitzung des Verbandsgemeinderates am Montagabend in Arneburg die Beweggründe des Ausschusses. Deren Mitglieder empfahlen den Schulverbund. „So lange wie möglich sollten die Standorte selbstständig bleiben“, wäre der Wunsch. Allerdings sinken die Schülerzahlen. Das mache sich insofern bemerkbar, dass Iden unter der Mindestschülerzahl von 60 rutschen würde. Deshalb müsse der Rat reagieren. „Der Antrag auf den Schulverbund ist spätestens 2022 zu stellen“, betonte Ronny Gabel, Teamleiter Steuerungsunterstützung. Wenn Iden als Standort seine Selbstständigkeit erst einmal eingebüßt hätte, sei der geplante Verbund nicht mehr in die Realität umzusetzen. Das sei von der Politik so kommuniziert worden.



Auch Krusemarker sollen wechseln

Um Iden zu stärken, müssten nicht nut die Schüler aus Gethlingen und Hindenburg, sondern auch aus Hohenberg-Krusemark dorthin wechseln. Ansonsten sei der Wischeort auch als Nebenstandort (40 Schüler) in Gefahr.



Während der Diskussion sagte Mario Blasche (Die Linke), dass er froh sei, „dass wir über Alternativen reden können“. Er sei mit dem von der Verwaltung erarbeiteten umfangreichen Papier sehr gut auf das Thema vorbereitet worden. Der andere „Weg“ wäre die Beibehaltung des Schultrios als selbstständige Standorte. Darin würden die Räte ein zu hohes Risiko sehen.



Für Verbandsgemeinde-Bürgermeister René Schernikau (parteilos) steht der geplante Schulverbund Goldbeck-Iden für „Stabilität und Verlässlichkeit für die Eltern“. Kritisch würden einige Verbandsgemeinderäte den jahrgangsübergreifenden Unterricht, der als eine Option bei dieser Schulform möglich sei, betrachten. Für Schernikau sei es ein großer Vorteil, dass bereits seit drei Jahren Jens-Uwe Marquardt als Goldbecker Schulleiter auch den Identer Lernort „managt“ und beispielsweise die Lehrkräfte einteilt. „Das klappt sehr gut.“



Vormals sieben Schulstandorte

Für Norbert Kuhlmann, Vorsitzender des Rates, ist der Schritt zum Verbund „vielleicht die erfolgreichere Variante“. Wolfgang Trösken, Finanzausschuss-Chef, erinnerte daran, dass auf dem Territorium der Verbandsgemeinde vor einigen Jahren sieben Grundschulen existierten.



Und dass vor deren Schließung zudem kräftig in die Objekte investiert wurde - siehe Werben. Auch deshalb plädiert Trösken dafür, einen „vernünftigen Rahmen“ zu finden, um Iden neben den größeren Standorten Arneburg und Goldbeck zu erhalten. In alle drei Lernorte flossen jede Menge Gelder.



Das Bildungsministerium schuf ab dem Schuljahr 2019/20 die Möglichkeit, Grundschulverbünde zu bilden. Die kooperierenden Einrichtungen haben eine Lehrerschaft, eine Schulleitung, eine Gesamtkonferenz. Für den Hauptstandort, in diesem Fall Goldbeck, ist festgelegt, dass es sich um einen größeren bestandsfähigen Standort handeln muss. Die Mindestschülerzahl des Hauptstandortes ist auf 80 festgelegt.



Mit großer Mehrheit votierten die Verbandsgemeinderatsmitglieder für den Schulverbund ab dem Schuljahr 2023/24. Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ist der Schulträger der Grundschulen. Für die Aufstellung des Schulentwicklungsplanes für den Zeitraum 2022/23 bis 2026/27 ist der Landkreis Stendal zuständig; für die in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck befindlichen Grundschulen ist die Herstellung des Einvernehmens notwendig.