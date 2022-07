Aufwertung des Schulhofes Arneburg möchte Kinder-Wünsche erfüllen

Kinder haben in der Vorweihnachtszeit so ihre Wünsche. Arneburger Schüler schrieben an die Stadt einen Brief. Und die Kommune wird einen Großteil der Anliegen erfüllen. Der Schulhof der Grundschule wird im Frühjahr aufgewertet.