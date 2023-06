Die vielen Besucher der Feste in Arneburg sorgten für gefüllte Spendenboxen. Am 29. Juni wurde das Geld an Antje Lawson vom Stendaler Hospiz übergeben.

Arneburg/Stendal - Die Stadt Arneburg sammelte fleißig Spenden. Die entsprechende Box übergaben am 29. Juni Tourismusbüroleiterin Evelyn Jordan und Carsten Sommer, Vorsitzender des Kultur- und Tourismusausschusses, an Antje Lawson, Sozialarbeiterin im Hospiz Stendal. Gemeinsam wurde die blaue Spendendose geöffnet: Ein stolzer Betrag von 434,15 Euro kam zum Vorschein. Eine Summe, die die in der Wendstraße in Stendal gelegene Einrichtung sehr gut benötigen kann. Das Evangelische Hospiz plant einen Neubau – und dafür werden Eigenmittel gebraucht. „Jede Spende zählt“, weiß Antje Lawson. Sie bedankt sich im Namen des Hospiz-Teams für das Geld.

Lesen Sie auch: Baubeginn 2023 anvisiert: Plan für Hospizneubau in Stendal steht

Neben den vielen Ehrenamtlichen und dem ambulanten Palliativ-Team gibt es beim Evangelischen Hospiz einen stationären Bereich mit acht Plätzen. „Momentan“, sagt die Sozialarbeiterin, die darauf die Neubau-Pläne der Verantwortlichen anspricht. Am neu auserkorenen Standort in Stendal-Nord, auf dem Gelände des Paulus-Gemeindezentrums, sollen einmal zehn Plätze angeboten werden.

Davon erfuhren auch Evelyn Jordan und Carsten Sommer, die ihre Idee mit den gesammelten Spenden beim vergangenen Fest-Wochenende im Namen der Stadt umsetzten. „Die Resonanz war sehr gut“, erzählten beide im Gespräch mit Antje Lawson. Bei der abendlichen Tanz-Veranstaltung mit der Band „Village Boys“ verzichtete die Stadt auf Eintrittsgeld und sammelte stattdessen Spenden für den wohltätigen Zweck. Sommer war zu diesem Anlass mit der Geldbox durch die Reihen gegangen, um über das Vorhaben zu informieren.

Arneburg sammelte fleißig Spenden für das Hospiz in Stendal. Foto: Carsten Sommer

Auch am Vormittag wurde Geld eingenommen. Beim Tauffest des Evangelischen Kirchenkreises legte sich die Stadt auf einen Betrag von einem Euro als Parkplatzgebühr fest, wobei eine Hälfte an die Kirchengemeinde und die andere Hälfte an das Hospiz ging. „Dort sind noch einmal 200 Euro zusammengekommen“, sagt Evelyn Jordan. Die Kirchengemeinde Arneburg ist aktuell dabei, das Dach auf der St.-Georgkirche, dem wohl ältesten Gotteshaus der Altmark, zu modernisieren.

Das Evangelische Hospiz würde gern im nächsten Jahr mit den Bauaktivitäten beginnen. Allein aus Eigenmitteln ist das ambitionierte Projekt nicht zu stemmen. Das Spendenbarometer verzeichnet bereits 32 501 Euro (hospiz-stendal.de). Der Bauantrag ist gestellt worden. Nun müssen die Verantwortlichen abwarten, Ausschreibungen vorbereiten und Baufreiheit auf dem Gelände schaffen, wie auf dem Extrablatt informiert wird.