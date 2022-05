Schul- und Sozialausschuss Arneburger Eltern kritisieren Versetzung des Personals in der Kita

Mütter und Väter setzen sich für zwei Erzieherinnen ein, die nicht mehr in ihrem einstigen Kita-Umfeld in Arneburg tätig sind. Beide wurden durch die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck an andere Standorte versetzt. Daraufhin starteten Eltern und Kuratorium eine Aktion.