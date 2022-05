Arneburger Fährbetrieb steht vor der Tür

Arneburg - Die Arneburger Gierseilfähre ging wieder im Heimathafen vor Anker. Über drei Monate verbrachte sie in einer am Elbarm liegenden Werft in Derben, um speziell bei der Elektrik künftig einen neuen, modernen Kurs einzuschlagen. „Wir haben TüV bis 2027 bekommen“, betonte Haupt-Fährmann Frank Schumacher, der an den vergangenen Wochen fast täglich vor Ort war, um bei den notwendigen Arbeiten dabei zu sein. Die Verantwortlichen können nun „Klar Schiff“ melden, was sich allerdings nicht nur auf das Äußere bezieht.