Auch der Nachwuchs hat Rechte

Die Rechte des Nachwuchses dürfen auch in unruhigen Zeiten nicht zu kurz kommen. Darauf machten Seehäuser Grundschüler zum Weltkindertag aufmerksam.

Aus vielen kleinen Einzelbildern wurde auf dem Parkplatz der Grundschule Seehausen am gestrigen Montag ein großes Kunstwerk. Die Mädchen und Jungen der beiden vierten Klassen griffen am Weltkindertag zu bunter Kreide, um ihren Rechten Nachdruck zu verleihen.

Seehausen - Thüringen ist das einzige Bundesland, in dem der Weltkindertag am 20. September seit 2019 Feiertag ist. Das heißt aber nicht, dass das Datum in anderen Regionen unbeachtet bleibt.