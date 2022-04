Auf Campingplatz in Werben an der Elbe sind die ersten Gäste eingetroffen

Camping am Elberadweg lebt im Nordosten der Altmark in der Hansestadt Werben wieder auf. Für die Campingplatz-Chefin Isolde Wolff ist es die erste Saison als Pächterin. Zu ihrer Freude sind auf dem Platz am Schwimmbad die ersten Camper eingetroffen.

Werben - Für Isolde Wolff geht ein Traum in Erfüllung. Als Campingfan leitet die 47-Jährige erstmals einen Campingplatz. Am 11. April nahm sie zur Eröffnung die Glückwünsche für eine hoffentlich erfolgreiche erste Campingsaison in Werben entgegen. Was die ersten Gäste über den Campingplatz am Elberadweg sagen.