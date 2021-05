Auf geht’s: Biker in der Altmark fahren los

André Torno aus Pollitz ist stolz auf seine Kawasaki. Er gehörte zu den mehr als 100 Teilnehmern am Biker-Gottesdienst in Lindenberg im Landkreis Stendal.

Pfarrer Christian Buro hält die Predigt und segnet die Biker. Foto: Stephan Metzker

Lindenberg - Was für eine Freude: Pünktlich zum Start in die neue Zweiradsaison versammelten sich am Sonntag rekordverdächtig viele Motorradfans auf dem Gelände vor der Kirche in Lindenberg. Herzlich begrüßt wurden sie von Thomas Werner, Vorsitzender des Gemeindekirchenrats Groß Garz.

Wegen sinkender Inzidenzzahlen und weiteren Lockerungen konnte nach dem coronabedingten Ausfall im Vorjahr diesmal der sechste Biker-Gottesdienstes planmäßig ausgetragen werden.

Alles, was das Morradherz begehrt

„Ich habe so grob um die 110 Maschinen gezählt“, sagt Superintendent Michael Kleemann, der ein leidenschaftlicher Motorradfahrer ist und durch den Gottesdienst führte. „Das dürfte eine Rekordteilnehmerzahl sein“, fügt der Geistliche erfreut hinzu.

Ob die Zehrentaler Oldies mit ihren liebevoll restaurierten Jawa-Schätzchen, Besitzer von chromblitzenden Trikes, polierten Rennmaschinen oder klanghaften Choppern - es fuhr so ziemlich alles in Lindenberg vor, was das Motorradherz begehrt. „Es ist auf jeden Fall ein schöner Anlass, um die Gemeinschaft zu zelebrieren und Freunde zu treffen“, sagt Andre´ Torno aus Pollitz. Der Biker ist stolzer Besitzer einer rund 100 PS-starken Kawasaki, mit der er wieder auf Tour gehen möchte. „Dieses Jahr war ich noch nicht los. Aber in den Harz oder an die Ostsee würde ich schon gerne fahren wollen. Das sind meine selbsterklärten Lieblingsziele“, sagt André Torno.

Für jeden verstorbene Biker Kerze entzündet

Doch bringen auch die schönsten Motorradtouren stets die Gefahren eines Unfalls mit sich. Allein in diesem Jahr sind in Sachsen-Anhalt schon sechs Biker ums Leben gekommen. Superintendent Michael Kleemann nannte sie beim Namen und ließ für jedes Opfer eine Kerze entzünden. Abschließend wurde der tragischen Schicksale mit dem Lied „Tears in heaven“ von Eric Clapton, dargeboten von der Gruppe „feelstimmig“, gedacht. Die Musikerinnen umrahmten den Open-Air-Gottesdienst mit weiteren Liedern.

Mit Segen in die Saison verabschiedet

„Die Pandemie hat in der Vergangenheit polarisiert, und es wurden unzählige Emotionen freigesetzt“, so Pfarrer Christian Buro in seiner Predigt. „Doch nun ist es wie ein Neuanfang, und es geht so langsam wieder los, auch wenn noch lange nicht alles an Problemen gelöst ist.“ Mit dem Segen des Pastors endete der diesjährige Bikergottesdienst bei schönstem Wetter. Die Motorradfans hoffen nun auf eine gute Saison.

Dankesworte richteten die Geistlichen an all jene Teilnehmer, die für die Vorbereitungen verantwortlich waren. Ebenso an die Mitglieder der Kirchengemeinde und die Frauen im Ort, die einen kleinen Imbiss anboten.

Superintendent Michael Kleemann führt durch den Gottesdienst. Foto: Stephan Metzker