Auf Notruf aus der Ukraine reagiert

Das ging schnell: Am Wochenende (4./5. März) werden viele Spendensachen von Busch auf Reisen in die Ukraine gehen. An der von Biolandwirt Dihlmann als Initiator geplanten Aktion haben sich viele freiwillige Feuerwehren beteiligt.

Peter Klinke von der Freiwilligen Feuerwehr Osterburg brachte gestern unter anderem Helme nach Busch. In dem Depot lagern außerdem Stiefel und Kleidung für die Feuerwehren in der Ukraine, die diese Art Unterstützung benötigen.

Busch - Ein größerer Raum füllt sich mit Feuerlöschern, Kleidung, Stiefeln, Taschenlampen und anderen nützlichen Dingen, die die Feuerwehren in der Ukraine benötigen. Biolandwirt Michael Dihlmann aus Busch (Gemeinde Iden) konnte bereits viele Dinge entgegen nehmen, die auf seinem Hof deponiert werden. Am Freitag oder am Sonnabend, 4. oder 5. März 2022, soll der Transport in die Ukraine erfolgen. Spenden werden bis dahin noch entgegengenommen, unter anderem auch Umzugskartons, Verbandsmaterial und Decken.