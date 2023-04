Viele fleißige Hände sorgten am Sonnabend dafür, dass der Arbeitseinsatz an der Nikolauskirche Beuster ein voller Erfolg wurde. Förderverein und Kirchengemeinde freuen sich auf ein neues Konzert und die nächste Trauung.

Aufbruchstimmung an der Stiftskirche St. Nikolaus in Beuster

Alle Helfer während des Arbeitseinsatzes an der Nikolauskirche in Beuster auf ein Bild zu bekommen war unmöglich. Der Fördervereinsvorsitzende Niclas Papke (l.) war von der Resonanz jedenfalls begeistert.

Beuster - Arbeitseinsätze haben schon immer einen festen Platz im Arbeitsprogramm des Fördervereins der St.-Nikolauskirche Beuster. Während sich die Schar der Helfer sonst in einem überschaubaren Rahmen hielt, folgten am Sonnabendvormittag rund 30 Frauen und Männer der Einladung zum Frühjahrsputz in und an der romanischen Backsteinkirche, die das Elbedorf weit über die Grenzen des Landes hinaus bekannt gemacht hat.