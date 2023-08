Ach, warum eigentlich nicht? So dachte Ingrid Jabke und bewarb sich auf eine befristete Stelle in der Stadtbibliothek Seehausen, die sie selbst mehr als 30 Jahre leitete. Die 66-Jährige ist mal eben aus der Rente zurück. Buch für Buch digitalisiert sie die Medien ihrer alten Wirkungsstätte. „Ich musste mich erstmal reinfuchsen.“

Ingrid Jabke mit dem Kinderbuch „Wolle und Butz“. Buch für Buch übertragt sie die wichtigsten Daten in eine Software, damit die Bibliothek Seehausen in der Altmark zukunftsfähig wird.

Seehausen - „Es geht immer schneller, immer besser“, sagt Ingrid Jabke. So wie Mittwochvormittag sitzt die 66-Jährige seit Mitte Juli 20 Stunden pro Woche an einem neu gestalteten Computerplatz in der Stadtbibliothek Seehausen. Mit Blick auf den Umfluter, aber Konzentration auf Schlagwörter, Buchtitel, Name, Verlag, Altersklasse, Erscheinungsjahr und was sonst noch alles an Angaben wichtig ist, um ein Buch aus der analogen in die digitale Welt zu überführen. Ingrid Jabke, die die Stadtbibliothek und später auch die Touristinfo von Seehausen mehr als 30 Jahre unter ihren Fittichen hatte, ist für diesen Zweck extra für fünf Monate aus der Rente zurückgekehrt. Die Stelle war ausgeschrieben und es hat die Schönbergerin in den Fingern gejuckt. „Ich habe ja gern hier gearbeitet und hatte einfach nochmal Lust darauf.“

Etwa 15000 Medien, vor allem Bücher, sollen digitalisiert werden, um die Bibliothek zukunftsfähig zu machen. Die Ausleihe gestalte sich dann viel einfacher, erläutert Doreen Neumann als Leiterin der Einrichtung. Nicht nur, dass Leser schon zu Hause „in den Regalen“ der Bibliothek stöbern können. „Auch wir wissen dann immer auf einen Klick, ob wir ein Buch haben, ob und an wen es gerade ausgeliehen ist.“

Digitalisierung von Kinderbüchern besonders aufwändig

Doch vor dieses neue Zeitalter haben die Götter den Schweiß gesetzt: Ingrid Jabke muss jedes Buch zur Hand nehmen. In den meisten Fällen kann sie die ISBN (Internationale Standardbuchnummer) einscannen, dann sind automatisch schon wichtige Daten in die Software übertragen. Meistens gibt es aber etwas nachzutragen, gegenzuchecken sowieso. „Gerade Kinderbücher sind etwas aufwendiger“, sagt Ingrid Jabke. Bei ihnen müsse jeweils auch noch geklärt werden, ob sie Teil des Leseförderprogramms Antolin sind. Dann gibt’s nämlich noch einen extra Aufkleber auf den Buchrücken, damit die Kinder sofort Bescheid wissen. Zuletzt erhält jedes Buch, jedes Medium (Hörbuch etc...) einen Barcode-Aufkleber. „Ich musste mich erst reinfuchsen, aber jetzt passt’s. Später bei den Romanen wird es sicher einfacher“, sagt Ingrid Jabke. Die gute Zusammenarbeit mit der Stadt- und Kreisbibliothek Osterburg zahlt sich auch in Sachen Digitalisierung aus. Ingrid Jabke und Doreen Neumann ließen sich nämlich dort erklären, was man dabei beachten muss. „Das war super, das hat mir sehr geholfen“, erzählt Ingrid Jabke.

Oft halte sie Bücher in den Händen, auf deren Ausleihzetteln sie ihre eigene oder die Handschrift früherer Kollegen erkennt. Die Schönbergerin erinnert sich an Geschichten, die sie mit den Büchern verbindet, „das ist schon schön“.

Land Sachsen-Anhalt fördert Digitalisierung

Ingrid Jabke ist das dritte Jahr in Rente. Anfangs habe ihr das sehr gefallen, „aber dann war es doch ein komisches Gefühl, nicht mehr so gebraucht zu werden“. Keine Frage, da sei ja die Familie, da sind die Hobbys, aber trotzdem hatte diese Stellenausschreibung eben ihren Reiz.

Die Stadt Seehausen investiert rund 23 000 Euro in die Digitalisierung ihrer Bibliothek. Darin enthalten sind Hardware, Software, Scanner, Laptop – Technik eben und die Arbeitsstunden von Ingrid Jabke. Das Vorhaben wird zu 80 Prozent aus dem Corona-Sondervermögen des Landes Sachsen-Anhalt gefördert.

Bei der Gelegenheit, am Fenster mit schönem Ausblick, hat die langjährige Leseratte Ingrid Jabke gleich noch einen Buch- beziehungsweise Hörbuchtipp parat: „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ von Joachim Meyerhoff. Es handelt sich um einen, der auszog, Schauspieler zu werden und bei den Großeltern einzieht – „das ist so wunderbar, ich habe beim Anhören richtig laut gelacht“.