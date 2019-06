Die Kaschade-Stiftung organisierte eine neue Ausstellung: Berühmte Deutsche sind in Arneburg in Bild und Text zu sehen. Foto: Evelyn Jordan

Derzeit läuft in der Arneburger Kunst- und Kulturscheune eine Ausstellung über bedeutende deutsche Persönlichkeiten.

Arneburg l Eine Ausstellung über bedeutende deutsche Persönlichkeiten wurde kürzlich in der Arneburger Kunst- und Kulturscheune eröffnet.

Initiiert wurde die Ausstellung, die noch bis zum 5. August zu sehen sein wird, von der Kaschade-Stiftung. Hans-Jürgen Kaschade übernahm auch die Eröffnung, wobei er zu jedem der auf den Tafeln präsentierten Personen einige Worte sagte. Zu den bedeutenden deutschen Persönlichkeiten gehören unter anderem Marlene Dietrich, Albert Einstein, Johann Wolfgang von Goethe, Katharina die Große oder Anne Frank. „Bisher wurde die Ausstellung gut angenommen“, äußerte Evelyn Jordan aus dem Arneburger Tourismusbüro.

Wer diese in Augenschein nehmen möchte, sollte sich auch dort melden. Die Öffnungszeiten der Ausstellung in der Kunst- und Kulturscheune wurden mit jenen des Rathauses angeglichen. Auch einige Bücher - zum Mitnehmen gegen eine kleine Spende – liegen in den Räumen der Arneburger Kunst- und Kulturscheune bereit. Beispielsweise auch von den ausgestellten Personen. Aber unter anderem auch die Biographie von Hannelore Kohl. „Viele interessante Bücher sind darunter“, teilt Evelyn Jordan mit.