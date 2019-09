Schülerkunst hält im Kreismuseum Einzug: Über 300 Exemplare geben einen Einblick in den Kunstunterricht des Markgraf-Albrecht-Gymnasiums.

Osterburg l Bei der am Freitag im Beisein der Schulleitung des Osterburger Gymnasiums um Leiterin Elke Hein und kunstinteressierter Besucher eröffneten Ausstellung erwähnte Museumsleiter Frank Hoche, dass es bereits die 27. Auflage von „Denkanstößiges“ ist.

Die Auswahl der in den Ausstellungsräumen des Kreismuseums hängenden Bilder fiel den Kunstlehrerinnen Uta Kühne, Elke Preis und Angelika Trösken keineswegs einfach, entstanden im vorigen Schuljahr viele ausstellungswürdige Arbeiten der Fünft- bis Zwölftklässler. Das Thema Porträts zog sich beispielsweise rund ein halbes Schuljahr durch den Kunstunterricht der Neuntklässler, die sich mit sich selbst auseinandersetzten. Zunächst mit Bleistift, wie Elke Preis sagte, um dann auch mit Ölpastellkreide sich zu porträtieren, wobei das Experimentieren nicht zu kurz gekommen war. Farben als Ausdrucksmittel wurden ebenfalls auf Papier gebannt. „Auch in Verbindung mit Collagen“, so die Kunstlehrerin, die sich über die Ergebnisse freute. Am 21. September sollen die besten Kunstwerke prämiert werden. Die Kinder und Jugendlichen der Einrichtung dürfen ein gehöriges Wörtchen bei der Vergabe der Preise mitreden. „Jeder Schüler hat eine Stimme“, gab Elke Preis Auskunft. Die Siebtklässler haben bereits gestern die Bilder in Augenschein genommen und ihre Favoriten ausgewählt.

Bereichert wurde die Ausstellungseröffnung von einem Teil der Schülerband „Smoothing socks“ mit Lehrer Peter van Meegen und den Schülerinnen Lena Schneider und Ella Schulz, die unter anderem den Lennon-Song „Imagine“ zu Gehör brachten. Zudem erfreute die Theatergruppe (Sarah Schulz, Emily Nix und Celine Kramp) mit Poetry-Slam über die „Verdigitalisierung“.