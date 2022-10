Ein 52 Jahre alter Autofahrer ist auf der Bundesstraße B189 in der Altmark schwer verletzt worden. Sein Auto überschlug sich offenbar auf der Straße in der Nacht.

Osterburg (vs) - Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße B189 ist ein 52-Jähriger in der Nacht zum Freitag so stark verletzt worden, dass er ins Krankenhaus musste. Dies teilt die Polizei.

Demnach kam der 52-jährige Infiniti-Fahrer in einer Rechtskurve kurz vor der Abfahrt Polkern von der Fahrbahn ab. Danach soll sich das Auto überschlagen haben und im Straßengraben zum Stehen gekommen sein. Der 52-Jährige wurde dabei anscheinend schwerverletzt und kam ins Krankenhaus.

Ein Alkoholtest beim Fahrer soll einen Wert von 2,11 Promille ergeben haben.