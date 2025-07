Die Kultband um Frontmann Thomas „Monster“ Schoppe spielt im Herbst in der Musikmarkthalle in Osterburg.

Osterburg. - Die legendäre DDR-Band Renft spielt am 8. November ein Konzert in der Musikmarkthalle in Osterburg. Wer dabei sein und die großen Hits wie „Wer die Rose ehrt“ oder „Zwischen Liebe und Zorn“ live erleben will, sollte sich beeilen, denn das Konzert wird bald ausverkauft sein.

Karten für Renft in Osterburg für 40 Euro

„Zwei Drittel der Tickets sind schon weg“, berichtet Ralf Engelkamp vom Team der Musikmarkthalle. „Eine Abendkasse wird es nicht geben“, sagt er. Eine Karte kostet 40 Euro. Verkauft werden die Tickets in der Musikmarkthalle am Großen Markt in Osterburg während der Öffnungszeiten am Freitag- und Samstagabend sowie im Onlineshop unter der Adresse www.musikmarkthalle.de.

Nachdem inzwischen sechs frühere Bandmitglieder verstorben sind und zwei aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr live auftreten können, ist Leadsänger Thomas „Monster“ Schoppe der letzte Überlebende der Rockband. Ihm zur Seite stehen mit dem beliebten Gitarristen Gisbert „Pitti“ Piatkowski und Ex-Puhdys-Bassist Peter Rasym zwei Urgesteine der DDR-Musikszene sowie Schlagzeuger Olli Becker.

In Osterburg hat die Kultband viele Anhänger, einer davon ist Engelkamps Kollege in der Musikmarkthalle. „Mario Wellner ist großer Fan von Renft“, erzählt Engelkamp. „Er hat selbst zum Hörer gegriffen und beim Management angefragt. Wir freuen uns sehr, dass sein Mut von Erfolg gekrönt war und er Renft nach Osterburg holt.“