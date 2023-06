Blick auf die A14-Brückenbaustelle an der Elbe am 8. Juni 2023. Im Vordergrund das Wittenberger Flussufer. Hier wird neben der B189 der Untergrund für die Vorlandbrücke vorbereitet; im Fluss laufen die Arbeiten an den beiden Stützpfeilern.

Foto: Ralf Franke