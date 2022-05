Bauland am Stadtrand? Wie es um ein neues Wohngebiet in Osterburg steht

Osterburg - Auf den Flächen zwischen den Straßen Am Mühlenberg sowie An der Schanze im Norden von Osterburg lässt noch nichts erahnen, dass dort Ein- und Zweifamilienhäuser hochgezogen werden sollen. Die Kommune will dort mit Hilfe eines Investors den in der Stadt ausgemachten Mangel an Bauland für Eigenheime beseitigen. Wie sind diese Pläne vorangeschritten?