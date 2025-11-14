Im Sommer 2021 schickt die 95-jährige Hildegard Gropp aus Nürnberg eine liebevolle Spende ans Pfarramt Osterburg. Karina Hoppe berichtet darüber – mit Folgen.

Volksstimme-Redakteurin Karina Hoppe am Sonnabend, 8. November 2025, zu Gast in Nürnberg. Neben ihr das noch rüstige 100-jährige Geburtstagskind Hildegard Gropp. Beide sind in Osterburg geboren.

Osterburg. - Wann genau der Spruch fiel, kann ich nicht mehr sagen. Vielleicht vor drei Jahren. „Wenn sie 100 werden, komm’ ich zu ihrer Feier“, sagte ich am Telefon zu Hildegard Gropp. Nun, am 6. November, ist die geborene Osterburgerin tatsächlich 100 Jahre alt geworden. Und ich konnte mein Versprechen halten, denn ich wurde eingeladen.