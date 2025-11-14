Eine Geschichte, die das Leben schrieb Beim 100. Geburtstag - Volksstimme-Redakteurin erhält eine besondere Einladung aus Nürnberg
Im Sommer 2021 schickt die 95-jährige Hildegard Gropp aus Nürnberg eine liebevolle Spende ans Pfarramt Osterburg. Karina Hoppe berichtet darüber – mit Folgen.
Aktualisiert: 14.11.2025, 15:36
Osterburg. - Wann genau der Spruch fiel, kann ich nicht mehr sagen. Vielleicht vor drei Jahren. „Wenn sie 100 werden, komm’ ich zu ihrer Feier“, sagte ich am Telefon zu Hildegard Gropp. Nun, am 6. November, ist die geborene Osterburgerin tatsächlich 100 Jahre alt geworden. Und ich konnte mein Versprechen halten, denn ich wurde eingeladen.