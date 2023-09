Die ersten Arbeiten auf dem Komtureigelände in Werben an der Elbe im Kreis Stendal sollen im Herbst 2023 beginnen. Berliner Architekten möchten das Areal neu beleben. Unter anderem mit Ateliers, Ferienwohnungen und betreutem Wohnen.

Berliner bauen neue Wohnungen in Werben an der Elbe

Werben - Eine wichtige Hürde für die ehrgeizigen Pläne zum Umbau und zur Umnutzung des Komtureigeländes in Werben an der Elbe scheint genommen zu sein. Die Berliner Architekten David Gössler und Jurek Brüggen haben nach eigenem Bekunden schon zahlreiche vielversprechende Gespräche mit potenziellen Interessenten für das Betreute Wohnen in der kleinen Hansestadt im Kreis Stendal geführt. Eine in Stendal ansässige Stiftung, wie sie sagen, sei sehr begeistert von der Idee. Sie sei ihr Favorit.