Vom Stadtrat beschlossen: Der Senioren-Leichtathlet Lothar Huchthausen (84) ist designierter Ehrenbürger der Stadt Arneburg.

Arneburg l Der Senioren-Leichtathlet Lothar Huchthausen (84) ist designierter Ehrenbürger der Stadt Arneburg. Der Stadtrat beschloss dies am Dienstag während seiner Sitzung in Beelitz mit sieben Ja-Stimmen und einer Enthaltung. Zuvor stimmte das Gremium über einen Richtlinienenturf ab, der Grundsätze zur Vergabe der höchsten Auszeichnung Arneburgs festhält. Dazu gehört auch, dass es für die Verleihung des Titels Ehrenbürger stets einer Zweidrittelmehrheit im Stadtrat bedarf. „Was der Mann auf sportlichem Gebiet geleistet hat, ist schon einmalig. Das muss man erstmal schaffen“, äußerte sich Bürgermeister Lothar Riedinger. Um an dieser Stelle nur die ersten Plätze zu nennen: Huchthausen, der nach Verletztungen im jungen Erwachsenenalter erst mit 70 Jahren wieder zum Leistungssport fand, war 15 mal Deutscher Hallenmeister, 22 mal Deutscher Meister, acht mal Europäischer Hallenmeister, drei mal Europameister, zwei mal Hallenweltmeister und fünf mal Weltmeister. Der Ehrenbürgertitel soll Huchthausen „in würdigem Rahmen“ verliehen werden.

Der Richtlinienentwurf sieht auch die Möglichkeit der Verleihung der Titel Ehrenbürgermeister oder Ehrenstadtratsmitglied vor. Um das zu erreichen, müsste man „aber schon die ganze Stadt retten“, sagte Riedinger und löste damit reihum ein Lachen aus.

Lothar Huchthausen ist nicht der erste Ehrenbürger Arneburgs. Vor längerer Zeit habe es schon mal zwei gegeben. Das soll recherchiert werden, wie Riedinger mitteilt.