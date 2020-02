Wie die Geburt funktioniert: Arneburger Grundschüler waren zu Besuch in der Frauenklinik Stendal.

Arneburg l Im Rahmen des Sachkundeunterrichts besuchten die beiden vierten Klassen der Grundschule Arneburg an zwei Tagen die Frauenklinik in Stendal.

So konnten die Mädchen und Jungen die bereits im Unterricht gewonnenen Kenntnisse zum Thema „Geburt“ noch einmal vertiefen. „Die Hebamme Frau Wittek nahm sich extra Zeit für uns. Wir durften einem neugeborenen Mädchen zuschauen, wie es gewickelt, gewogen und bei ihm Fieber gemessen wurde“, blickten die Kinder auf den Besuch in Stendal zurück. In den Kreißsälen wurden den Viertklässlern aus Arneburg verschiedene Möglichkeiten gezeigt, wie die werdenden Muttis ihre Babys zur Welt bringen können. Die jungen Gäste konnten zudem zuschauen, wie bei einer Schwangeren die Herztöne des Babys im Bauch gemessen wurden. „Wir haben nicht schlecht gestaunt, wie schnell so ein kleines Herz schlägt! Nun durften auch einige von uns ihre Herztöne messen lassen“, war es für die Schüler sehr aufregend.

Überrascht, wie schnell das kleine Herz schlä

„Wir besuchten auch noch die Hebammenpraxis und Frau Wittek erklärte uns dort die einzelnen Entwicklungsstadien der Babys in den neun Monaten der Schwangerschaft anhand von Anschauungstafeln“, teilen die Arneburger Schüler mit, die sich in diesem Zusammenhang recht herzlich bei Juliane Wittek für diese interessanten Vormittage bedanken möchten.

Die Schüler zeigten sich in Sachen „Geburt“ fit, denn sie konnten viele Fragen der Hebamme beantworten. Zum Schluss gab es noch ein entspannendes Hörspiel über den kleinen Wassermann, „der eigentlich ein Baby im Bauch der Mama war“.