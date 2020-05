Wann kann der Betrieb im Biesebad starten? Kurz vor dem früher mal angedachten Saisonstart setzt Corona viele Fragezeichen.

Osterburg l 17 Grad. Die Biese hat schon Badetemperatur. Doch die Schätzung von Uwe Bach – der langjährige Bademeister der Ausflugsstätte taucht dafür kurz die Hand ins Flusswasser – hellt die Mienen von Renate Krüger und Guido Lenzner nicht wirklich auf.

Denn für den Badbetreiber und seine Mitarbeiterin herrscht längst Gewissheit, dass die Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie die Badepläne durchkreuzt. Der eigentlich für Mitte Mai anvisierte Saisonstart falle definitiv ins Wasser. Ob es vielleicht im Juni losgehen kann und mit welchen Auflagen? Guido Lenzner zuckt mit den Schultern: „Ich hoffe es.“ „Das wäre wünschenswert. Die Leute warten darauf“, pflichtet ihm Klaus-Peter Gose bei. Trotz der bestehenden Ausnahmesituation gibt der Osterburger Ortsbürgermeister die Badesaison 2020 keineswegs verloren. Die sei wichtig, schon um Einwohnern in einem Sommer ohne Urlaubsreisen in fremde Länder zumindest das Ausflugs- und Erholungsziel vor der eigenen Haustür zu erhalten. „Aber auch für die Zukunft unseres Kleinods“, fügt Gose hinzu. Was er meint: Annett und Guido Lenzner, die das Bad seit 2015 bewirtschaften, werden dabei von der Einheitsgemeinde zwar mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 12 000 Euro unterstützt. Doch die Pandemie, die dem Badebetrieb erstmal einen Riegel vorschiebt, könnte neue Löcher in das eng gestrickte Budget der Betreiber reißen. Schließlich laufen viele Kosten auch ohne Badegäste weiter. „Und wenn die große Politik den Großen hilft, dann sollten wir uns um unsere Kleinen kümmern“, stellt Klaus-Peter Gose klar. Als Kommune müsse man zwar gucken, „was wir mit unseren Möglichkeiten machen können. Aber es geht eben auch darum, das Bad zu erhalten“, so der Ortsbürgermeister.

In den kommenden Tagen wird die Ausflugsstätte erst einmal aus dem „Winterschlaf“ geweckt. Angefangen beim Kärchern über Mäharbeiten, dem Checken der Leitungen bis hin zum Grundputz im Sozialgebäude reicht die Aufgabenpalette, die von den Badpächtern und ihrem Team in Angriff genommen werden. Ganz so, als stehe der Saisonauftakt kurz vor der Tür. „Denn wenn wir öffnen können, wollen wir dafür bereit sein“, sagt Lenzner.

Bilder Guido Lenzner (von links), Renate Krüger, Uta Hahn, Uwe Bach und Klaus-Peter Gose trafen sich im Biesebad zu einem Vor-Ort-Termin. Foto: Nico Maß



Und natürlich ist auch der Badebereich auf Vordermann zu bringen. Im Fluss wartet diesmal eine besondere Aufgabe auf ihre möglichst zeitnahe Erledigung, vemutlich schon in der kommenden Woche. Der Schlamm, der sich über die zurückliegenden Jahre hinweg auf dem Boden angesammelt hat, soll in die Mitte des Flusses geschoben und vom Fließwasser abtransportiert werden. Gibt die Umweltbehörde im Stendaler Landratsamt grünes Licht, würde dafür der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) dafür das ein Stück westlich vom Bad gelegene Stau für einen Tag öffnen, sichert Flussbereichs-Ingenieurin Uta Hahn bei dem Vor-Ort-Termin in der Ausflugsstätte eine Grundvoraussetzung für das Schlamm-Unterfangen zu.