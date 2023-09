Erneuerbare Energien Biogasanlage bei Plätz im Kreis Stendal soll erweitert werden

Der regionale Biogasproduzent Balance Erneuerbare Energien will seine Biogasanlage an der Kreisstraße nach Plätz erweitern. Zusätzlich zu Strom soll Biogas produziert und in die am Standort vorbeiführende Erdgas-Fernleitung eingespeist werden. Zudem könnten Flächen für Forschungszwecke dienen.