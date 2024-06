Einsatzkräfte der Feuerwehr Osterburg waren in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag an der Hainstraße gefordert.

Blitz schlägt in Wohnhaus in Osterburg ein

Osterburger Feuerwehrkräfte am frühen Sonntag kurz nach Mitternacht in der Hainstraße der Biesestadt.

Osterburg/NM. - Ein Blitz ist während des Gewitters in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag wahrscheinlich in ein Wohnhaus an der Hainstraße in Osterburg eingeschlagen.