Neue Läden Blumen und Sushi statt Leerstand in Osterburg

Die Osterburger Händlerschaft hat Verstärkung bekommen. Im Norden der Breiten Straße eröffneten zwei neue Geschäfte. In der „Pusteblume“ freut sich Detlef Tomandl über seinen eigenen Mut, in der Sushibar „Oishi“ steht die Jugend nach „Bubbletea“ an.